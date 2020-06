Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (04.06.2020/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF).Früher und umfangreicher als befürchtet dürfe nun wieder gereist werden. Sehr gute Nachrichten für TUI! Allerdings bleibe abzuwarten, inwieweit der Verbraucher die nun wieder möglichen Reiseangebote annehmen werde. Denn Urlaub werde in diesem Jahr anders sein, als bisher gewohnt. Und Flugreisen und Kreuzfahrten dürften von vielen Reisewilligen skeptisch betrachtet werden.Auch die Einigung mit Boeing komme zur rechten Zeit. Zum einen würden Kompensationszahlungen die Liquidität stützen, zum anderen ermögliche das gestreckte Auslieferungsprofil, das Flottenwachstum dem veränderten Nachfrageverhalten anzupassen und den Kapitalbedarf für Flugzeuginvestitionen zu senken. Beide Umstände zusammen würden zwar ein deutliches Kursplus der TUI-Aktie rechtfertigen, das aktuelle Bewertungsniveau nehme aber eine äußerst dynamische Geschäftsentwicklung vorweg, die der Analyst in diesem Umfang noch nicht nachvollziehen könne.Wolfgang Donie, Aktienanalyst der NORD LB, erhöht sein Kursziel von EUR 2,00 auf EUR 4,00, bleibt aber bei seiner Verkaufsempfehlung für die TUI-Aktie. (Analyse vom 04.06.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der TUI AG: Keine vorhanden.