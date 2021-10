Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (28.10.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Aktie des deutschen Touristik-Konzerns TUI habe sich in dieser Woche wieder stabilisieren können. Noch kurz zuvor hätten das angeschlagene Sentiment in der Branche sowie die Kapitalerhöhung den Titel belastet. Nun habe er sich wieder langsam zurückkämpfen können und stehe damit in einem charttechnisch bedeutenden Bereich.Die TUI-Aktie habe spannende Wochen hinter sich. Mitte September habe sie noch während einer starken Erholungsbewegung ihren viermonatigen Abwärtstrend bei 2,85 Euro beendet. Nachdem der Wert massive Hürden habe überwinden können, sei es vor knapp drei Wochen am GD200 aber zu einem Fehlausbruch gekommen. In der darauffolgenden zehntägigen Verlustserie habe der Titel seine vorherigen Kursgewinne verzockt und sei sogar unter die wichtige Unterstützungszone gefallen, die sich zwischen dem Zwischentief bei 2,80 Euro und der 3-Euro-Marke aufspanne.Selbst die Unterstützung am September-Tief bei 2,62 Euro sei intraday unterschritten worden, habe aber letztendlich, wie vermutet, auf Schlusskursbasis standhalten können. Zwischenzeitlich habe sich die Aktie in die eben genannte Zone zwischen 2,80 und 3,00 Euro zurückkämpfen können. Aus charttechnischer Sicht sei das zwar ein erstes gutes Zeichen, solange es aber nicht zu weiteren Kaufsignalen komme, überwiege die nach wie vor hohe Abwärtstrendstärke (ADX-Indikator).Anleger lassen weiterhin die Finger von dem Tourismus-Titel, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: