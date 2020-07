Börsenplätze TUI-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hannoveraner Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie sei zuletzt im Sinkflug. Gestiegene Corona-Fallzahlen in verschiedenen Ländern und die Gefahr einer zweiten Welle dürften wohl viele Pläne für den Sommerurlaub 2020 zunichtemachen - mit entsprechenden negativen Folgen auf der Habenseite des Reiseveranstalters.Nachdem vor Wochen die Fantasie auf eine "besser-als-gedacht-ausfallene Sommer-Saison" die TUI-Aktie bis auf weit über sechs Euro habe hoch schnellen lassen, habe den Konzern nun wieder die bittere Realität eingeholt. So seien aus einigen Urlaubs-Destinationen wie Israel, Schweden und Kroatien deutlich gestiegene Corona-Erkrankungen gemeldet worden, und im Süden - vor allem Florida - und Westen der USA breite sich das Virus gerade in beängstigend hohem Tempo aus.Hinzu kämen immer wieder medial lancierte Beschwerden von unzufriedenen Kunden, die seit Monaten auf ihr Geld für ihre abgesagten Reisen warten würden. Die Gemengelage deute darauf hin, dass TUI - trotz aller Sparbemühungen - ein Liquiditäts-Problem zu haben scheine. Und das mache ein Anzapfen des Kapitalmarktes oder erneute staatliche Unterstützung zusehends wahrscheinlicher. Bereits im April habe sich der Konzern Cash durch die Ausweitung einer KfW-Kreditlinie besorgt.Der Touristik-Konzern kämpfe ums Überleben. Die gestiegenen Corona-Fallzahlen und die damit einhergehende Gefahr einer zweiten Welle würden schwer auf TUI lasten - Kapitalmarktmaßnahmen oder weitere staatliche Hilfen würden damit wahrscheinlicher.Fazit: Die TUI-Aktie ist derzeit höchstens für Trader geeignet, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link