Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (16.12.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Tourismus und damit auch TUI würden auf einen starken Sommer 2022 hoffen. Die Buchungen bei den Reiseveranstaltern seien jedoch in den vergangenen Wochen erneut eingebrochen. Viele Destinationen hätten Corona-bedingt ihre Einreiseregeln verschärft. Dies könnte zu einem Preisrutsch führen und damit die Umsatzseite der Touristik-Unternehmen zusätzlich belasten.TUI-Chef und Berufs-Optimist Fritz Joussen habe jüngst noch vollmundig erklärt, dass man im kommenden Sommer mit einer Rückkehr zur Normalität und damit auch zum Vorkrisen-Niveau rechne. Dabei könne der Reiseveranstalter höhere Preise durchsetzen, im laufenden Winter läge das Plus bei 15 Prozent, im Sommer 2022 sogar bei 23 Prozent.Doch die Omikron-Variante habe zuletzt auf Stimmung und Buchungslaune gedrückt. "Die Nachricht über das Auftreten der Omikron-Variante war sofort im Buchungsverhalten zu spüren", erkläre Thomas Bösl, Chef des Reisebüro-Megaverbundes QTA, gegenüber der fvw.Wie die renommierte Touristik-Zeitschrift weiter berichte, habe eine Umfrage von Dertour, der deutschen Nummer Zwei nach TUI, ergeben, dass tatsächlich die Preise für 61 Prozent der Kunden ausschlaggebend für die Buchungs-Entscheidung sein würden. 41 Prozent der Teilnehmer hätten zudem erklärt, dass Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung am Zielort wichtig und für 47 Prozent ein einfaches Rückreiseszenario relevant seien.Anleger sollten den Wert daher besser meiden, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur TUI-Aktie. (Analyse vom 16.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link