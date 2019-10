Börsenplätze TUI-Aktie:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Pleite des Reiseveranstalters Thomas Cook vor wenigen Wochen habe die Kunden und auch die Anleger des Konzerns geschockt. Schon schnell sei aber klar geworden, dass der langjährige Rivale TUI davon durchaus ordentlich profitieren könnte. In der vergangenen Woche habe nun TUI-Deutschland-Chef Marke Andryszak erklärt, dass man durch den Wegfall von Thomas Cook für 2020 mit einer halben Million zusätzlicher Kunden rechne. Auch Tourismusexperte Torsten Kirstges sehe diese Entwicklung und erwarte kein Comeback von Thomas Cook.Die insolvente deutsche Thomas Cook werde nach Einschätzung von Kirstges kaum zu alter Stärke zurückfinden. Das halte er für sehr unwahrscheinlich, habe Kirstges der Deutschen Presse-Agentur gesagt. "Die anderen Veranstalter teilen die Felle bereits untereinander auf." TUI, DER Touristik, Alltours und Co. würden derzeit ihre Kapazitäten ausbauen und um Thomas Cook-Kunden buhlen. "Die durch die Insolvenz geschädigten Reisebüros werden von den anderen Veranstaltern umworben. Verunsicherte Kunden werden sich umorientieren", erwarte Kirstges.Die deutsche Thomas Cook, die in den Strudel der Pleite des britischen Mutterkonzerns geraten sei, arbeite daran, ab 1. Dezember 2019 wieder operativ tätig zu sein und Reisen ab Jahresbeginn 2020 anbieten zu können. "Selbst wenn es gelingt, Anfang Dezember den Geschäftsbetrieb wieder aufzunehmen, dürfte dies auf sehr kleiner Flamme erfolgen", habe Kirstges, Professor an der Jade-Hochschule in Wilhelmshaven vorausgesagt.Investierte Anleger sichern deswegen ihre Position mit einem Stopp bei 8,20 Euro ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.10.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link