ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie: TUAG00

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie: TUI1

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie: TUIFF

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (10.04.2017/ac/a/nw)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktie im Tiefflug - ChartanalyseSeit Anfang 2016, nachdem sie in nur einem Monat um 25 Prozent gefallen war, befindet sich die Aktie von Touristik-Konzern TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) innerhalb einer zwischen 10 und 14 Euro zur Seite verlaufenden Tendenz, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Mitte Februar sei die TUI-Aktie erstmals deutlich nach oben ausgebrochen, doch sei beim Versuch eines Ausbruchs bei 14,42 Euro gestoppt worden. Am folgenden Tag seien die Notierungen bis 13,28 Euro zurückgefallen, wodurch das erneute Scheitern am Widerstand um 14 Euro, der bereits im März und Mai letzten Jahres eine wesentliche Hürde dargestellt habe, schließlich bestätigt und das kurzfristige Übersteigen als Fehlausbruch getadelt worden sei. Seitdem befinde sich der Kurs der TUI-Aktie in einer Abwärtstendenz, die aktuell zwischen 12,30 und 13 Euro beschrieben werden könne. Mit dem Unterschreiten der derzeit bei 12,47 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie könnte die fallende Tendenz neue Dynamik gewinnen. Nach dem Tief von November um 11,40 Euro könnte die TUI-Aktie bis zum Vorjahrestief um 10 Euro nachgeben, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 10.04.2017)Börsenplätze TUI-Aktie:12,80 EUR +0,08% (10.04.2017, 09:03)Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:12,846 EUR +0,69% (10.04.2017, 09:18)