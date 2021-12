Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (27.12.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Während die Papiere von Lufthansa, Ryanair und Co aktuell im Minus notieren würden, zeige sich die TUI-Aktie auch zu Wochenbeginn stabil. Grund könnten Aussagen eines TUI-Sprechers sein, wonach die jüngste Einstufung von Spanien, Portugal und den USA als "Hochrisikogebiete" wenig ins Gewicht fallen würden. Zudem sei Österreich von der entsprechenden Risikoliste gestrichen worden."Das ist positiv", so TUI-Sprecher Aage Dünhaupt gegenüber dem "Aktionär". Bei Österreich sehe man nun auch Ad-hoc-Buchungen.Die gleichzeitige Hochstufung von Spanien und Portugal bereite den Hannoveranern offenbar keine Kopfschmerzen. Urlaubsländer als Hochrisikogebiete hätten kaum Auswirkungen haben, so Dünhaupt. Notfalls gebe es Umbuchungsmöglichkeiten. Die Gäste, die bisher auf Reisen seien, wollten eher ihren Urlaub verlängern, als zurück nach Deutschland zu fliegen. Generell ziehe es Winterurlauber ohnehin entweder in die Schneegebiete oder in die Sonne und deshalb kaum auf die Iberische Halbinsel. Nur die Kanaren mit ihrem milden Klima vor der Westküste Afrikas würden da eine Ausnahme machen.Auch die USA als Destination scheine trotz des negativen Upgrades weiter zu laufen. So seien die USA-Buchungen (Florida) stabil. Und Sommerbuchungen 2022 kämen ebenfalls weiter rein, so Dünhaupt ebenfalls im Gespräch mit dem "Aktionär".Die TUI-Aktie könne am Montag 0,8 Prozent zulegen und notiere bei 2,83 Euro. Das sei der fünfte Anstieg in Folge. Der jüngste Aufwärtsbewegung und auch das heutige Kursplus - gegen den Branchentrend - seien sicherlich positiv."Der Aktionär" bleibt dennoch aufgrund der Verschuldung und der Corona-bedingt unsicheren Zukunftsaussichten weiter an der Seitenlinie. Unser Favorit im Tourismus-Sektor ist nach wie vor Booking.com, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 27.12.2021)Mit Material von dpa-AFX