Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

18,488 EUR +1,32% (19.01.2018, 22:25)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (20.01.2018/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reisekonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Reisen werde immer teurer und von dieser Entwicklung profitiere natürlich v.a. die TUI-Aktie. Das Papier des deutschen Reiseriesen habe nun ein weiteres Mehrjahreshoch markiert.Küfner sehe für TUI noch großes Potenzial. Der Hannoveraner Konzern sei stark aufgestellt, um in den kommenden Jahren von der wachsenden Reiselust der Europäer - und bald auch der Asiaten - stark zu profitieren. Die Altempfehlung des Anlegermagazins sei immer noch günstig bewertet, weshalb Anleger zugreifen könnten. Zudem sei der Stichtag für die stattliche Dividende bereits am 14. Februar. Wer in den Genuss der Ausschüttung kommen wolle, müsste die TUI-Aktie also spätestens am 13. Februar kaufen, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.01.2018)XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:18,475 EUR +1,54% (19.01.2018, 17:36)