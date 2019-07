Börsenplätze TUI-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

9,536 EUR +0,04% (24.07.2019, 16:21)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

9,568 EUR +0,23% (24.07.2019, 16:35)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (24.07.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Auch den vierten Handelstag in Folge - also seit der Ankündigung von Boeing, die vom 737-Max-Grounding betroffenen Airlines zu entschädigen - könne die TUI-Aktie zulegen. Nun würden sich natürlich zahlreiche Privatanleger fragen: Lohne sich jetzt der Einstieg bei der Dividendenperle?Rein fundamental betrachtet bleibe DER AKTIONÄR für die TUI-Aktie grundsätzlich zuversichtlich gestimmt. Der Touristikkonzern verfüge dank des starken Hotelgeschäfts sowie natürlich der florierenden Kreuzfahrtsparte über attraktive Geschäftsbereiche. Dazu komme eine solide Bilanz, ein starkes Management (das selbst im laufenden Jahr bereits TUI-Aktien in Millionenhöhe gekauft habe) sowie eine günstige Bewertung und eine attraktive Dividendenpolitik.Aus charttechnischer Sicht sollte natürlich bedacht werden, dass es nach dem kräftigen Kursanstieg von nun über zehn Prozent innerhalb nicht einmal einer Woche über kurz oder lang zu einer Korrekturbewegung kommen dürfte.Mutige Anleger können also weiterhin bei den TUI-Anteilen zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne bei 7,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 24.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link