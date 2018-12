Xetra-Aktienkurs TTL-Aktie:

3,34 EUR (03.12.2018)



ISIN TTL-Aktie:

DE0007501009



WKN TTL-Aktie:

750100



Ticker-Symbol TTL-Aktie:

TTO



Kurzprofil TTL AG:



Die TTL AG (ISIN: DE0007501009, WKN: 750100, Ticker-Symbol: TTO) ist eine auf den deutschen Gewerbeimmobilienmarkt fokussierte Beteiligungsgesellschaft. TTL hat sich seit Ende 2016 innerhalb kurzer Zeit zu einem relevanten Akteur in diesem Marktsegment entwickelt. Ihr Ziel ist es, das Wachstum der Gesellschaft und deren Portfoliounternehmen gezielt fortzusetzen und die TTL AG als börsennotierte Beteiligungsgesellschaft zu etablieren.



Dafür hat sich die TTL AG seit Anfang 2017 in mehreren Schritten direkt und mittelbar an der Deutsche Immobilien Chancen-Gruppe und an der GEG German Estate Group beteiligt und ist darüber bereits heute sowohl in äußerst interessante Immobilienunternehmen als auch in Immobilienprojekte mit Leuchtturmcharakter investiert. Konkret hält die TTL AG inzwischen über ihre direkten und mittelbaren Beteiligungen insgesamt rd. 44,68 Prozent an der DIC Real Estate GmbH und ist mittelbar mit insgesamt 33,51 Prozent an der GEG German Estate Group beteiligt.



Die Immobilienprojekte der Beteiligungen sind an den interessantesten deutschen Immobilienstandorten angesiedelt. So ist die Deutsche Immobilien Chancen-Gruppe unter anderem beteiligt am Stadtquartier MainTor in Frankfurt, das in Cannes mit dem MIPIM-Award in der Kategorie "Best German Project" ausgezeichnet wurde.



Die GEG German Estate Group erwarb seit 2015 bekannte Projekte wie den ibc-Campus und die weltweit bekannte Villa Kennedy in Frankfurt am Main sowie den Bürokomplex Sapporobogen in München und das TRIFORUM in Köln. Aktuell werden die Projekte Global Tower und Riverpark Tower und Suites in Frankfurt entwickelt. (04.12.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - TTL-Aktienanalyse von Independent Research:Matthias Engelmayer und Stefan Röhle, Aktienanalysten von Independent Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN: DE0007501009, WKN: 750100, Ticker-Symbol: TTO).Das Q3-Nettoergebnis vor Abzug der Minderheiten von 1,0 (H1 2018: 1,5) Mio. Euro zeige die erneut gute Entwicklung der wichtigsten Beteiligung GEG. So habe GEG im September den Garden Tower in Frankfurt erworben und hierdurch hohe Fees generiert. Wegen des Teilverkaufs des Global Towers an HANSAINVEST würden die Analysten bei GEG und damit TTL ein starkes Q4 erwarten (bestätigte Guidance 2018: Nettoergebnis vor Abzug der Minderheiten von 4,1 Mio. Euro).Als indirektes Investmentvehikel an GEG (Kooperation mit Singapurs Staatsfonds GIC; starke Gesellschafter wie KKR) dürfte TTL in den kommenden Jahren vom Wachstum des Asset Managers profitieren (AuM 2020e: 5,0 (2017: 2,4) Mrd. Euro). Die Analysten würden mit weiteren Zukäufen rechnen, die nach der verschobenen Aktienplatzierung über Darlehen, Sach-KEs etc. finanziert werden sollten.Das Kursziel von 7,00 Euro und das "kaufen"-Votum für die TTL-Aktie haben Bestand, zumal angesichts der erstmaligen Dividende von 0,10 Euro je Aktie für 2018, so Matthias Engelmayer und Stefan Röhle, Aktienanalysten von Independent Research. Die jüngsten Kursverluste (1M: -14%) würden sie als Gewinnmitnahmen sehen. (Analyse vom 03.12.2018)Börsenplätze TTL-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TTL-Aktie:3,38 EUR (03.12.2018)