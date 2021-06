Tradegate-Aktienkurs Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie:

Kurzprofil Taiwan Semiconductor Manufacturing:



Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) zählt zu den weltgrößten Chip-Auftragsfertigungs-Unternehmen. Die Gesellschaft wurde im Jahr 1987 als ein Joint Venture der Volksrepublik China, Philips und einigen Privatinvestoren gegründet und ist seit 1997 an der Börse notiert. Kernkompetenz von TMSC ist die Herstellung von Halbleiterscheiben im Auftrag zahlreicher namhafter Unternehmen. Das Leistungsspektrum umfasst die Produktion von CMOS-Halbleiterelementen, Hochfrequenz- und Mixed-Signal-Halbleiter, BiCMOS mixed-signal-Halbleiter wie auch andere IR’s (Integrated Circuits = integrierte Schaltkreise), die auf Patenten und Bauanleitungen von Kunden basieren. Ergänzt wird die Produktpalette durch das Angebot von Design, Mask-Making, Testen und Montage-Services. (01.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chip-Auftragsfertigers Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSMC) (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) unter die Lupe.Ohne Micro-Chips gehe heute fast gar nichts mehr. Die weltweiten Engpässe in diesem Bereich hätten mittlerweile in vielen Branchen Spuren hinterlassen. Bei den größten Chip-Herstellern brumme dagegen das Geschäft. Aber auch dort würden nicht alle Unternehmen im gleichen Umfang profitieren. Die Gründe dafür seien unterschiedlich.Laut dem Marktforschungsunternehmen TrendForce hätten die zehn weltweit größten Produzenten von Mirco-Chips im ersten Quartal 2021 ein neues Rekordniveau bei den Umsätzen erreicht. Mit insgesamt fast 23 Mrd. USD habe das Ergebnis nochmals 1% über dem starken Ergebnis aus dem Schlussquartal des Vorjahres gelegen.Mit rund 13 Mrd. SUD seien alleine knapp 57% der weltweiten Umsätze auf den taiwanesischen Chip-Giganten Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp (TSMC) entfallen. Als Auftragsfertiger für Unternehmen wie AMD, MediaTek und QUALCOMM habe das Unternehmen seine Umsätze im Q1 2021 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um ca. 2% steigern können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie: