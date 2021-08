Börsenplätze TRATON-Aktie:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, an 29 Produktions- und Montagestandorten in 17 Ländern. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zu erfinden - mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und als Partner ihrer Kunden. Für TRATON gehört zu nachhaltigem wirtschaftlichen Wachstum auch immer ein respektvoller Umgang mit Mensch und Natur. Der Dreiklang von People, Planet und Performance wird die Zukunft von TRATON bestimmen. (02.08.2021/ac/a/nw)





Hannover (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die TRATON-Aktie (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA).Scania erweise sich immer wieder als Ertragsperle. VW CeO sei deutlich in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. MAN verharre infolge hoher Restrukturierungskosten in den roten Zahlen. TRATON habe beim Umsatz zwar die Werte des Vor-Pandemie-Jahres (H1 2019: EUR 13,5 Mio.) leicht übertreffen können, sei beim operativen Ergebnis mit EUR 455 Mio. aber sichtbar hinter dem Wert von 2019 (EUR 1,075 Mrd.) zurückgeblieben. Anfang Juli habe TRATON gemeldet, dass die Akquisition des US-Nutzfahrzeugproduzenten Navistar abgeschlossen worden sei. Ziel des Vorstandes müsse auf mittelfristige Sicht das Ausrollen einer Modulstrategie - ähnlich wie im Pkw-Bereich des Volkswagen-Konzerns - sein, um starke Synergien bei MAN, Scania und Navistar zu heben.Frank Schwope, Analyst der Nord LB, empfiehlt weiterhin, die TRATON-Aktie zu halten, steigert aber das Kursziel von 24 auf 26 EUR. (Analyse vom 02.08.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "TRATON SE": Keine vorhanden.