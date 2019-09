Börsenplätze TRATON-Aktie:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Volkswagen AG und gehört mit ihren Marken MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Im Jahr 2018 setzten die Marken der TRATON GROUP insgesamt rund 233.000 Fahrzeuge ab. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, die an 29 Standorten in 17 Ländern produziert werden. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen in seinen Nutzfahrzeugmarken weltweit rund 81.000 Mitarbeiter. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zu erfinden - mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und als Partner ihrer Kunden. (06.09.2019/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, nimmt in seiner aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die TRATON-Aktie (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) mit einer Kaufempfehlung auf.Der Konzern habe in H1/2019 bei Absatz, Umsatz und Ergebnisgrößen deutlich zulegen können. Auch wenn die H1-Kennzahlen noch recht stark ausgefallen seien, drücke der deutliche Rückgang der Auftragseingänge etwas auf die Stimmung. TRATON habe in den ersten sechs Monaten von den Kernmärkten Deutschland und Brasilien profitiert, doch dürfte die Zunahme der weltweiten Handelskonflikte für ein weiterhin unruhiges Umfeld sorgen. Zwar sei das IPO der TRATON SE im Juni recht überraschend gekommen, zumal die einzelnen Marken des Konzerns von einer Modulstrategie wie beim Mutterkonzern Volkswagen im Pkw-Bereich noch meilenweit entfernt seien. Doch dürfte gerade das Ausrollen einer derartigen Strategie in der nächsten Dekade für deutliche Fortschritte auf der Kostenseite sorgen. Da in der Zusammenarbeit von MAN und Scania noch relativ wenig Fortschritte erzielt worden seien, habe Volkswagen recht hohe Abschläge beim Börsengang in Kauf nehmen müssen. Habe MAN einst allein eine Marktkapitalisierung von mehr als EUR 17,0 Mrd., liege der TRATON-Wert aktuell nur bei mehr als EUR 11,0 Mrd.In der Erwartung deutlicher Fortschritte bei der Kooperation von Scania und MAN rechnet Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, mit klarem Kurspotenzial für die TRATON-Aktie und rät diese zu kaufen. Das Kursziel werde bei EUR 27,00 gesehen. (Analyse vom 06.09.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "TRATON SE": Keine vorhanden.