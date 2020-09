Börsenplätze TRATON-Aktie:



Kurzprofil TRATON SE:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) ist eine Tochtergesellschaft der Volkswagen AG und gehört mit ihren Marken MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Im Jahr 2019 setzten die Marken der TRATON GROUP insgesamt rund 242.000 Fahrzeuge ab. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, an 29 Produktions- und Montagestandorten in 17 Ländern. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen in seinen Nutzfahrzeugmarken weltweit rund 82.700 Mitarbeiter. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zu erfinden - mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und als Partner ihrer Kunden. (25.09.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die TRATON-Aktie (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) von 16,50 Euro auf 17,60 Euro.Auf der Hauptversammlung (23.09.) habe der neue CEO Gründler einen Strategieschwenk angekündigt. Die Marken (Scania, MAN, VWCO) sollten mehr Handlungsfreiheiten erhalten. Diermeier sei bezüglich der Ankündigung zwiegespalten (teilweiser Verlust von Verbundvorteilen vs. mehr Eigenverantwortung der Marken). Das mittelfristige Konzern-Ziel einer operativen Marge von 9% über dem Zyklus hinweg sei im Rahmen der Hauptversammlung bestätigt worden.Darüber hinaus habe TRATON das Übernahmeangebot für den US-Nfz-Hersteller Navistar, an der bereits eine Beteiligung in Höhe von 16,8% bestehe, auf 43,00 (bisher: 35,00) USD je Aktie in bar erhöht. Damit würde sich der Kaufpreis für den "restlichen" Anteil auf 3,0 (bisher: 2,5) Mrd. Euro belaufen. In Anbetracht des Zugangs zum profitablen US-Markt sowie der zu erwartenden Skalen-/Synergieeffekte (würden nach Erachten des Analysten wegen der steigenden Zahl der Antriebskonzepte umso wichtiger) erachte Diermeier die Angebotserhöhung für vertretbar (EV/EBITDA: 8,9; vergleichbare Transaktionen laut Bloomberg: 13,8).Des Weiteren habe MAN eine umfassende Restrukturierung (mittelfristig (Jahr 2023): operative Marge von 8%; Restrukturierungskosten: mittlerer bis oberen dreistelligen Mio.-Euro-Betrag), die Diermeier für notwendig erachte, angekündigt. Der im Februar angekündigte Squeeze-Out bei MAN sei von 2020 auf 2021 verschoben worden. Der Analyst habe seine Erwartungen angepasst (u.a. EPS 2020e: v.a. wegen Restrukturierungskosten -1,35 (alt: -0,04) Euro; EPS 2021e: wegen Kosteneinsparungen +2,04 (alt: +1,71) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link