XETRA-Aktienkurs TRATON-Aktie:

19,408 EUR +1,47% (02.03.2020, 15:12)



Tradegate-Aktienkurs TRATON-Aktie:

19,25 EUR +0,79% (02.03.2020, 15:09)



ISIN TRATON-Aktie:

DE000TRAT0N7



WKN TRATON-Aktie:

TRAT0N



Ticker-Symbol TRATON-Aktie:

8TRA



Kurzprofil TRATON SE:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Volkswagen AG und gehört mit ihren Marken MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Im Jahr 2018 setzten die Marken der TRATON GROUP insgesamt rund 233.000 Fahrzeuge ab. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, die an 29 Standorten in 17 Ländern produziert werden. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen in seinen Nutzfahrzeugmarken weltweit rund 81.000 Mitarbeiter. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zu erfinden - mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und als Partner ihrer Kunden. (02.03.2020/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die TRATON-Aktie (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) von 26 auf 21 Euro.Nachdem die VW-Nutzfahrzeugtochter Ende Januar 2020 ein Übernahmeangebot für die Beteiligung Navistar angekündigt habe, wolle nun TRATON nun die Tochter MAN komplett übernehmen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Hierzu sei am 28. Februar ein umwandlungsrechtlicher Squeeze-out angekündigt worden. Diermeier rechne mit einer Abfundungszahleung von mindestens 357 Mio. Euro. Beide Transaktionen (Navistar und MAN) sollten bei erfolgreichem Vollzug das Heben von Synergien erleichtern und TRATON damit dem Ziel des globalen Nutzfahrzeug-Champions näherbringen. Allerdings seien die konjunkturellen Risiken zuletzt erheblich gestiegen. Diermeier habe daher seine EPS-Prognosen nach unten revidiert.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die die TRATON-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 26 auf 21 Euro reduziert. (Analyse vom 02.03.2020)Börsenplätze TRATON-Aktie: