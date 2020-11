Börsenplätze TRATON-Aktie:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) ist eine Tochtergesellschaft der Volkswagen AG und gehört mit ihren Marken MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Im Jahr 2019 setzten die Marken der TRATON GROUP insgesamt rund 242.000 Fahrzeuge ab. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, an 29 Produktions- und Montagestandorten in 17 Ländern. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen in seinen Nutzfahrzeugmarken weltweit rund 82.700 Mitarbeiter. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zu erfinden - mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und als Partner ihrer Kunden. (10.11.2020/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die TRATON-Aktie (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) von 16 auf 17 Euro.Das dritte Quartal mit stark verbesserten Auftragseingängen mache Hoffnung, dass die Lkw-Tochter von VW auf Jahressicht noch schwarze Zahlen schreiben könne, so der Analyst in einer heute vröffentlichten Studie. Nach dem überraschenden Wechsel des CEO von Andreas Renschler zu Matthias Gründler Anfang Juli nehme die Navistar-Übernahme Fahrt auf. Ziel des Vorstandes dürfte mittelfristig das Ausrollen einer Modulstrategie - ähnlich wie im Pkw-Bereich des Volkswagen-Konzerns - sein, um deutliche Synergien bei MAN, Scania und Navistar zu heben. Durch gemeinsame Entwicklungen und einen gemeinsamen Einkauf sollten sich langfristig Synergien in Milliardenhöhe heben lassen.Marktbedingt passt Frank Schwope, Analyst der NORD LB, das Kursziel für die TRATON-Aktie von 17 auf 17 Euro an und bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für das Wertpapier. (Analyse vom 10.11.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "TRATON SE": Keine vorhanden.