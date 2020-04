Börsenplätze TRATON-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TRATON-Aktie:

14,454 EUR +12,05% (09.04.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs TRATON-Aktie:

14,576 EUR +10,93% (09.04.2020, 22:26)



ISIN TRATON-Aktie:

DE000TRAT0N7



WKN TRATON-Aktie:

TRAT0N



Ticker-Symbol TRATON-Aktie:

8TRA



Kurzprofil TRATON SE:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) ist eine Tochtergesellschaft der Volkswagen AG und gehört mit ihren Marken MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Im Jahr 2019 setzten die Marken der TRATON GROUP insgesamt rund 242.000 Fahrzeuge ab. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, an 29 Produktions- und Montagestandorten in 17 Ländern. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen in seinen Nutzfahrzeugmarken weltweit rund 82.700 Mitarbeiter. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zu erfinden - mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und als Partner ihrer Kunden. (12.04.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die TRATON-Aktie (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) unter die Lupe.Trotz des Erfolges im vergangenen Geschäftsjahr bekomme auch die LKW-Sparte des Volkswagen-Konzerns die Folgen der Coronavirus-Pandemie zu spüren. Im Klartext heiße das: Die Bänder stünden still, für die deutschen Produktionsstätten der Tochtermarke MAN habe der Konzern Kurzarbeit beantragt. MAN sei schon länger das Sorgenkind, Hauptbaustelle: die Rentabilität.Aufgrund der Einschränkungen durch die Coronavirus-Krise verschiebe sich die Neuausrichtung der Marke zudem. Allerdings drohe die Neuausrichtung eine Spaltung von Vorstand und Betriebsrat hervorzurufen. Während der Vorstand von MAN Truck & BUS Unternehmensangaben zufolge bereits erste Gespräche mit dem Betriebsrat zur Ausgestaltung der Neuausrichtung aufgenommen haben solle, habe dies Saki Stimoniaris, Betriebsratschef von MAN und TRATON, dies klar dementiert.Zudem solle die MAN SE durch einen aktienrechtlichen Squeeze-out auf die TRATON Group verschmolzen werden, um die Konzernstruktur zu vereinfachen. Die Höhe der angemessenen Barabfindung stehe derzeit noch nicht fest. Infolge der Verschmelzung würden insbesondere die MAN Truck & Bus SE sowie die Scania AB zu 100%-igen unmittelbaren Töchtern der TRATON SE.Der Ausbruch der Coronavirus-Pandemie verstärke die bereits bestehenden Probleme bei TRATON. Mittlerweile scheine auch ein deutlicher Stellenabbau bei MAN unabdingbar, um das Renditeziel zu erreichen. Zudem könnte die Übernahme von Navistar weitere Probleme mit sich bringen, da der US-Hersteller im ersten Quartal 2020 einen Verlust i.H.v. 36 Mio. USD verzeichnet habe. Zwar habe sich die TRATON-Aktie inzwischen wieder fangen können. Aufgrund der vielen Hindernisse dränge sich aktuell dennoch kein Einstieg auf, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link