Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Volkswagen AG und gehört mit ihren Marken MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Im Jahr 2018 setzten die Marken der TRATON GROUP insgesamt rund 233.000 Fahrzeuge ab. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, die an 29 Standorten in 17 Ländern produziert werden. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen in seinen Nutzfahrzeugmarken weltweit rund 81.000 Mitarbeiter. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zu erfinden - mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und als Partner ihrer Kunden. (04.11.2019/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der TRATON-Aktie (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA), senkt aber das Kursziuel von 27 auf 26 Euro.Die Zahlen der VW-Lastwagentochter für die ersten neun Monate 2019 seien recht ordentlich gewesen, jedoch warne der Vorstand bereits vor einem deutlich schwierigeren Umfeld im nächsten Jahr, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dies spiegele sich bereits in den Auftragseingängen wieder, die um 6% zurückgegangen seien. Die weltweiten Handelskonflikte seien der Lkw-Konjunktur wenig förderlich. Das Ausrollen einer Modulstrategie - ähnlich wie im Pkw-Bereich des Volkswagen-Konzerns - sollte in der nächsten Dekade für deutliche Fortschritte auf der Kostenseite der Traton SE sorgen. Eine Einbeziehung von Navistar hierbei, bzw. eine Aufstockung der Beteiligung an Navistar könnte zusätzlich Potenzial bergen. Während Scania deutlich zweistellige Margen verdiene, hinke MAN diesbezüglich deutlich hinterher.In der Erwartung deutlicher Fortschritte bei der Kooperation von Scania und MAN sieht Frank Schwope, Analyst der NORD LB, Kurspotenzial für die Traton-Aktie und bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für das Wertpapier. Das Kursziel reduziert er aber zugleich marktbedingt von 27 auf 26 Euro. (Analyse vom 04.11.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Traton SE: Keine vorhanden.