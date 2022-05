Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil TPG Inc.:



TPG Inc., (ISIN: US8726571016, WKN: A3DC2Y, Ticker-Symbol: B81, NASDAQ-Symbol: TPG), ehemals TPG Partners, LLC, ist eine globale Gesellschaft für alternative Vermögenswerte. Sie besteht aus fünf produktübergreifenden Investmentplattformen, darunter Capital, Growth, Impact, Real Estate und Market Solutions. Capital ist eine groß angelegte Plattform für Private Equity-Investitionen. Zu den Capital-Produkten gehören TPG Capital, TPG Asia, TPG Healthcare Partners und Continuation Vehicles. Growth ist eine Plattform für Private-Equity-Investitionen in Aktien und mittlere Unternehmen. Zu den Growth-Produkten gehören TPG Growth, TPG Tech Adjacencies und TPG Digital Media. Impact ist eine Plattform für Private-Equity-Investitionen, die sich auf die Erzielung sowohl gesellschaftlicher als auch finanzieller Ergebnisse konzentriert. Zu den Impact-Produkten gehören TPG Rise Funds, TPG Rise Climate und Evercare. Real Estate ist eine Plattform für Immobilieninvestitionen. Zu den Immobilienprodukten gehören TPG Real Estate Partners, Real Estate Thematic Advantage Core Plus und TPG RE Finance Trust. Zu den Produkten von Market Solutions gehören Public Market Investing und Private Market Solutions. (10.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TPG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von TPG Inc. (ISIN: US8726571016, WKN: A3DC2Y, Ticker-Symbol: B81, NASDAQ-Symbol: TPG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Erstmals seit dem Börsengang im Januar lege TPG Quartalszahlen vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum habe die Beteiligungsgesellschaft in fast allen Bereichen erhebliche Zuwächse verbucht und auch die Erwartungen der Analysten übertroffen. Als Reaktion darauf lege die Aktie des Private-Equity-Riesen am Dienstag zu.Der für den Private-Equity-Sektor wichtige ausschüttungsfähige Gewinn nach Steuern habe sich im ersten Quartal 2022 auf 199 Millionen Dollar belaufen. Damit habe der Wert nicht nur dreimal so hoch wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres gelegen, sondern auch über den 149 Millionen Dollar, die Analysten im Schnitt erwartet hätten. Dementsprechend habe auch der ausschüttungsfähige Gewinn pro Aktie mit 0,52 Dollar die Expertenprognose übertroffen, die 0,47 Dollar vorgesehen habe.Während die Umsätze leicht von 1,2 Milliarden auf 1,1 Milliarden Dollar zurückgegangen seien, habe TPG durch den Verkauf von Investments im ersten Vierteljahr 4,8 Milliarden Dollar realisiert. Im Q1 2021 seien es gerade einmal 1,4 Milliarden Dollar gewesen.Gleichzeitig habe die Beteiligungsgesellschaft mit 5,4 Milliarden Dollar deutlich mehr Kapital für ihre Fonds eingeworben als im gleichen Zeitraum 2021 (1,5 Milliarden). Ein Ende der hohen Nachfrage nach Private-Equity seitens institutioneller Investoren sei derweil nicht abzusehen. Erst Ende April habe TPG den Rise Climate Fund bei 7,3 Milliarden Dollar geschlossen. Laut dem "Wall Street Journal" würden die Amerikaner aktuell außerdem an ihrem zweiten Healthcare- sowie ihrem jüngsten Flaggschiff-Fonds arbeiten. Zusammen sollten beide Vehikel auf ein Volumen von 18,5 Milliarden Dollar kommen.Die Zahlen, die die Amerikaner am Dienstag vorgelegt hätten, würden überzeugen. "Der Aktionär" bleibe trotz des schwierigen Börsenumfelds für Aktien von Private-Equity-Gesellschaften zuversichtlich für TPG.Investierte Anleger bleiben dabei, beachten aber den Stopp-Kurs, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" zur TPG-Aktie. (Analyse vom 10.05.2022)