Die TOM TAILOR GROUP (ISIN: DE000A0STST2, WKN: A0STST, Ticker-Symbol: TTI) fokussiert sich als international tätiges, vertikal ausgerichtetes Modeunternehmen auf sogenannte Casual Wear und bietet diese im mittleren Preissegment an. Ein umfangreiches Angebot an modischen Accessoires erweitert das Produktportfolio. Das Unternehmen deckt mit seinen Marken TOM TAILOR und BONITA die unterschiedlichen Kernsegmente des Modemarkts ab.



Die Marke TOM TAILOR wird durch die Segmente Retail und Wholesale vertrieben, also sowohl durch eigene Monolabel-Geschäfte als auch durch Handelspartner. Hierzu zählen 453 TOM TAILOR Filialen sowie 185 Franchise-Geschäfte, 2.510 Shop-in-Shops und 7.082 Multi-Label-Verkaufsstellen. Damit ist die Marke in über 31 Ländern präsent.



BONITA verfügt über 772 eigene Retail-Geschäfte sowie über 82 Shop-in-Shop Flächen.



Darüber hinaus können die Kollektionen beider Marken über die jeweiligen eigenen Online-Shops bezogen werden.



Informationen auch unter www.tom-tailor-group.com (12.06.2019/ac/a/nw)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd kürzt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der TOM TAILOR AG nun deutlicher:Die Leerverkäufer von Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd bleiben auf dem Rückzug aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Bekleidungsherstellers TOM TAILOR AG (ISIN: DE000A0STST2, WKN: A0STST, Ticker-Symbol: TTI).Die Finanzprofis der von Larry Lunn im Jahr 1982 gegründeten Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd mit Sitz in Vancouver, British Columbia, Kanada, haben am 10.06.2019 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,89% auf 0,78% der Aktien der TOM TAILOR AG reduziert.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der TOM TAILOR AG:0,78% Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd (10.06.2019)Börsenplätze TOM TAILOR-Aktie:XETRA-Aktienkurs TOM TAILOR-Aktie:2,292 EUR -1,21% (12.06.2019, 12:28)