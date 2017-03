WKN TOM TAILOR-Aktie:

Die TOM TAILOR GROUP (ISIN: DE000A0STST2, WKN: A0STST, Ticker-Symbol: TTI) ist ein international tätiges Mode- und Lifestyle-Unternehmen, das mit seinen beiden Dachmarken TOM TAILOR und BONITA modische Bekleidung und Accessoires im mittleren Preissegment anbietet. Die Dachmarke TOM TAILOR umfasst die Marken TOM TAILOR, TOM TAILOR Denim, TOM TAILOR POLO TEAM sowie TOM TAILOR CONTEMPORARY. Die Kollektionen sind auf eine Zielgruppe zwischen 0 und 40 Jahren zugeschnitten und zeichnen sich durch hochwertige Qualitäten aus. Seit August 2012 gehört BONITA, einer der führenden deutschen Modemarkenhersteller und -händler, zur TOM TAILOR GROUP. BONITA vertreibt Damen- und Herrenkollektionen für die Zielgruppe ab 40 Jahren.



Die TOM TAILOR GROUP erzielte im Geschäftsjahr 2014 einen Umsatz von 932,1 Mio. EUR, dazu trug BONITA 324,9 Mio. EUR bei. Die Marke TOM TAILOR wird durch die Segmente Retail und Wholesale vertrieben, also sowohl durch eigene Monolabel-Geschäfte als auch durch Handelspartner. Ende Juni 2015 zählten hierzu 405 TOM TAILOR Filialen sowie 209 Franchise-Geschäfte, 2.762 Shop-in-Shops und rund 9.800 Multi-Label-Verkaufsstellen. Damit ist die Marke in über 35 Ländern präsent.



BONITA verfügt über 1.018 eigene Retail-Geschäfte, davon 85 BONITA men Filialen. Die Dachmarke Bonita ist derzeit ausschließlich über eigene Retail-Geschäfte erhältlich.



Darüber hinaus können die Kollektionen beider Marken über die jeweiligen eigenen Online-Shops bezogen werden.



Informationen auch unter www.tom-tailor-group.com und www.bonita.eu. (07.03.2017/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - TOM TAILOR-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Bekleidungsherstellers TOM TAILOR AG (ISIN: DE000A0STST2, WKN: A0STST, Ticker-Symbol: TTI) unter die Lupe."Volume goes with the trend" laute eine der absoluten Kernthesen der technischen Analyse. Mit anderen Worten: Ein etablierter Aufwärtstrend sei solange als "gesund" zu bezeichnen, wie er von anziehenden Umsätzen begleitet werde. Genau diese idealtypische Konstellation liege nach der erfolgreichen unteren Umkehr bei der TOM TAILOR-Aktie unverändert vor. Getrieben durch die beschriebene Nachfrage habe der Titel am vergangenen Freitag erstmals seit September 2015 wieder Notierungen über der Marke von 7 EUR verbuchen können. Das Anschlusspotenzial - abgeleitet aus der großen Bodenbildung - lasse sich sogar auf rund 7,75 EUR taxieren. Jenseits dieses Kursziels stecke die Abwärtskurslücke vom August 2015 (obere Gapkante bei 8,47 EUR) den nächsten Widerstand ab.Da darüber hinaus der trendfolgende MACD in allen von uns betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) freundlich zu interpretieren ist, sollten Anleger weiter am Ball bleiben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Um die bisher aufgelaufenen Gewinne allerdings abzusichern, könne der Stopp für bestehende Engagements auf das Niveau der horizontalen Haltezone aus verschiedenen Hochs und Tiefs zwischen 6,65 EUR und 6,55 EUR nachgezogen werden. (Analyse vom 07.03.2017)Börsenplätze TOM TAILOR-Aktie:7,005 EUR +0,07% (06.03.2017, 17:36)Tradegate-Aktienkurs TOM TAILOR-Aktie:6,98 EUR -1,16% (07.03.2017, 08:06)ISIN TOM TAILOR-Aktie:DE000A0STST2