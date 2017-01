WKN TOM TAILOR-Aktie:

Die TOM TAILOR GROUP (ISIN: DE000A0STST2, WKN: A0STST, Ticker-Symbol: TTI) ist ein international tätiges Mode- und Lifestyle-Unternehmen, das mit seinen beiden Dachmarken TOM TAILOR und BONITA modische Bekleidung und Accessoires im mittleren Preissegment anbietet. Die Dachmarke TOM TAILOR umfasst die Marken TOM TAILOR, TOM TAILOR Denim, TOM TAILOR POLO TEAM sowie TOM TAILOR CONTEMPORARY. Die Kollektionen sind auf eine Zielgruppe zwischen 0 und 40 Jahren zugeschnitten und zeichnen sich durch hochwertige Qualitäten aus. Seit August 2012 gehört BONITA, einer der führenden deutschen Modemarkenhersteller und -händler, zur TOM TAILOR GROUP. BONITA vertreibt Damen- und Herrenkollektionen für die Zielgruppe ab 40 Jahren.



Die TOM TAILOR GROUP erzielte im Geschäftsjahr 2014 einen Umsatz von 932,1 Mio. EUR, dazu trug BONITA 324,9 Mio. EUR bei. Die Marke TOM TAILOR wird durch die Segmente Retail und Wholesale vertrieben, also sowohl durch eigene Monolabel-Geschäfte als auch durch Handelspartner. Ende Juni 2015 zählten hierzu 405 TOM TAILOR Filialen sowie 209 Franchise-Geschäfte, 2.762 Shop-in-Shops und rund 9.800 Multi-Label-Verkaufsstellen. Damit ist die Marke in über 35 Ländern präsent.



BONITA verfügt über 1.018 eigene Retail-Geschäfte, davon 85 BONITA men Filialen. Die Dachmarke Bonita ist derzeit ausschließlich über eigene Retail-Geschäfte erhältlich.



Darüber hinaus können die Kollektionen beider Marken über die jeweiligen eigenen Online-Shops bezogen werden.



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - TOM TAILOR-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bekleidungsherstellers TOM TAILOR AG (ISIN: DE000A0STST2, WKN: A0STST, Ticker-Symbol: TTI) charttechnisch unter die Lupe.Ende vergangenen Jahres hätten die Analysten bereits zwei Mal eine mögliche Bodenbildung bei der TOM TAILOR-Aktie diskutiert. Mittlerweile sei das Papier einen Schritt weiter, indem gestern eine idealtypische untere Umkehr vervollständigt worden sei. Zuvor habe der Titel knapp unterhalb der Nackenlinie des eingezeichneten Doppelbodens ein Konsolidierungsdreieck ausgeprägt, dessen rechnerisches Kursziel im Bereich von 6,20 EUR anzusiedeln sei.Im Zusammenspiel mit den zuletzt anziehenden Umsätzen verleihe das skizzierte Anschlusspotenzial der großen Bodenbildung zusätzlichen Nachdruck. Gleichzeitig reduziere der trendfolgende MACD, der im Tages-, Wochen- und Monatsbereich aktuell freundlich zu interpretieren sei, sowie die konstruktive Positionierung im "HSBC Trendkompass", die Gefahr eines Fehlsignals auf der Oberseite. Interessanterweise harmoniere das o. g. Etappenziel von 6,20 EUR bestens mit der 161,8%-Fibonacci-Projektion der Korrektur vom November vergangenen Jahres (6,22 EUR). Aus der großen unteren Umkehr lasse sich sogar ein langfristiges Kursziel von rund 7,75 EUR ableiten. Als Stopp-Loss würden sich die Ausbruchsmarken in Form der jüngsten Verlaufshochs bei 5,45/37 EUR anbieten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 25.01.2017)