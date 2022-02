Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:



TOMRA Systems ASA zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.TOMRA Systems habe seine Q4-Zahlen präsentiert. Sowohl beim Umsatz, EBITA als auch dem Ergebnis je Aktie hätten die Norweger im Berichtszeitraum neue Rekordwerte verzeichnet. Ebenfalls positiv hervorzuheben: Das Unternehmen habe die zuletzt viel zitierten Lieferketten im Griff.Der Quartalsumsatz habe mit 3,05 Mrd. Norwegische Kronen (etwa 300 Mio. Euro) einen neuen Rekordwert erreicht - Analysten hätten mit Erlösen von 2,97 Mrd. Norwegische Kronen (295,4 Mio. Euro) gerechnet. Unter dem Strich hätten die Skandinavier einen Gewinn von 2,47 Kronen je Aktie (0,25 Euro) verbucht. Auch hier habe TOMRA Systems die Schätzung von 2,40 Kronen leicht übertroffen.Am Unternehmenserfolg im Jahr 2021 sollten auch die Aktionäre beteiligt werden. TOMRA Systems wolle 3,30 Kronen (0,33 Euro) je Aktie und eine außerordentliche Dividende in Höhe von 2,70 Kronen (0,27 Euro) ausschütten.Wer bereits investiert ist, beachtet den Stopp bei 39,00 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link