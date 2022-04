Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (28.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alexandra Jarchau vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Diesen Freitag (29. April) veröffentliche TOMRA Systems seine Quartalszahlen. Der norwegische Spezialist für Sammel- und Sortierlösungen habe in den vergangenen Jahren ein dynamisches Wachstum vorweisen können. Auch für die ersten drei Monate dieses Jahres würden die Schätzungen positiv ausfallen. Vor allem beim Gewinn je Aktie dürfte TOMRA zugelegt haben.Bei TOMRA Systems laufe es rund. Für das erste Quartal würden die Analysten mit einem Umsatz in Höhe von 2,51 Milliarden Norwegischen Kronen (NOK) (rund 251 Millionen Euro) rechnen. Ein leichter Anstieg: In den ersten drei Monaten des vergangenen Jahres habe der Erlös bei 2,29 Milliarden Norwegischen Kronen (etwa 229 Millionen Euro) gelegen.Das EBITDA würden die Analysten auf 428,6 Millionen Norwegische Kronen (rund 43 Millionen Euro) schätzen. Somit dürfte das operative Ergebnis um 8 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2021 gestiegen sein (395,3 Millionen Norwegische Kronen, rund 40 Millionen Euro)."Der Aktionär" sei davon überzeugt, dass der Recycling-Trend in den kommenden Jahren weiter an Dynamik gewinnen werde. TOMRA Systems ist und bleibt deshalb ein Trendinvestment für jedes langfristig ausgerichtete Depot, so Alexandra Jarchau von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link