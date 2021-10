Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (22.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Das norwegische Unternehmen habe mit den Zahlen zum dritten Quartal die Marktteilnehmer überzeugen können. Sowohl der Umsatz als auch das EBITA habe die Gesellschaft im dritten Quartal steigern können. TOMRA Systems habe in allen Geschäftsbereichen Zuwächse verzeichnet.TOMRA Systems bleibe hervorragend in einer lukrativen Nische positioniert, die dem Unternehmen ein stetiges Wachstum beschere. In der Euro-Notierung habe die Aktie am Freitag ein neues Rekordhoch markiert, an der Heimatbörse in Oslo würden aber noch ein paar Prozentpunkte fehlen. Gewinne laufen lassen, rät Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.10.2021)Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:52,62 EUR +3,66% (22.10.2021, 17:06)