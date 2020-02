Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. Tomra Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (20.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Das norwegische Unternehmen habe Zahlen für das vierte Quartal 2019 vorgelegt. Alles in allem hätten die Erwartungen leicht übertroffen werden können. Die Quartalszahlen hätten die Anleger vollends überzeugt. Charttechnisch sei jetzt der hartnäckige Widerstand bei 300 NOK (norwegische Kronen) geknackt. Damit habe die TOMRA Systems-Aktie ein neues technisches Kaufsignal generiert.Vor allem der deutliche Anstieg des Gewinns pro Aktie von knapp 15% beeindrucke. Wenn sich das Wachstum in ähnlicher Größenordnung fortsetzen könne, gehe das KGV von 45 für 2020 in Ordnung. TOMRA Systems sei in einer absolut aussichtsreichen Branche unterwegs, in der die Nachfrage nach Sammel- und Sortierlösungen auch zukünftig hoch bleiben sollte. "Der Aktionär" bleibt für das Papier langfristig positiv gestimmt. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. Kursrücksetzer könnten für den Neueinstieg genutzt werden, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.02.2020)Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:31,76 EUR +16,42% (20.02.2020, 12:51)