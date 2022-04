Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

47,03 EUR -0,57% (14.04.2022, 22:26)



Euronext Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

444,80 NOK -0,29% (13.04.2022, 13:06)



ISIN TOMRA Systems-Aktie:

NO0005668905



WKN TOMRA Systems-Aktie:

872535



Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TMR



Oslo-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (17.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Das Internationale Gremium für Klimawandel (IPCC) habe im Bericht "Mitigation of Climate Change" aufgezeigt, dass die wachsende Bevölkerung sowie der steigende Wohlstand und Konsum die Nachfrage nach Materialien wie Zement, Stahl, Aluminium, Holz, Papier und Kunststoff erhöht habe - und damit auch die Treibhausgasemissionen. TOMRA Systems-Chefin Tove Andersen warne: "Diese jüngste Alarmglocke, die von der weltweit führenden Behörde zu diesem Thema geläutet wurde, macht deutlich, dass wir die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft gestaltet ist, ändern müssen", sei die Managerin überzeugt. Viele der Lösungen seien bereits verfügbar und es sei an der Zeit, sie zu erweitern.Wie TOMRA Systems in Bezug auf den IPCC-Beitrag berichte, würden weltweit nur 9 bis 10% der Kunststoffe recycelt. Die meisten Kunststoffabfälle würden auf Deponien landen oder würden in die Umwelt entsorgt, ca. 12% würden demnach einfach verbrannt. Um das große Problem zu begegnen, arbeite das norwegische Unternehmen seit mittlerweile über 50 Jahren an der Entwicklung von Leergutrücknahmesystemen. Hinzu komme das Geschäft mit Sortierlösungen für sämtliche Materialien und Lebensmitteln. "Darüber hinaus haben wir eine eigene Abteilung für Kreislaufwirtschaft, die sich mit neuen Möglichkeiten innerhalb der Kreislaufwirtschaft befasst - hier liegt unsere Kompetenz", so Andersen im Herbst 2021 gegenüber dem "Aktionär". "Wir wollen ein wichtiger Partner im Ressourcenmanagement sein. TOMRA hat bereits einige Initiativen, bei denen wir mit Partnern zusammenarbeiten, um neue Lösungen zu entwickeln.""Der Aktionär" sei davon überzeugt, dass der Kampf gegen Plastik und Co in den kommenden Jahren an Dynamik gewinnen wird. Tomra Systems wird einen wichtigen Beitrag dazu leisten, um das Problem einzudämmen. Die TOMRA Systems-Aktie bleibe ein Trendinvestment, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.04.2022)Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie: