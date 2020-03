Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. Tomra Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Der Bundesrat habe sich dafür ausgesprochen, die Pfandpflicht auf alle Getränkedosen und Einweg-Plastikflaschen auszudehnen. Die Entschließung, die Hessen und Baden-Württemberg angeregt hätten, habe die Länderkammer am Freitag in Berlin gefasst. Darin heiße es, die Getränkeart dürfe bei der Frage der Pfandpflicht keine Rolle mehr spielen, wie der Bundesrat mitgeteilt habe. Das sei eine gute Nachricht für den Pfandrücknahme-Automaten-Hersteller TOMRA Systems.Die TOMRA Systems-Aktie sei im Zuge des Coronavirus-Crashs ebenfalls kräftig unter die Räder gekommen. "Der Aktionär" sei davon überzeugt, dass das norwegische Unternehmen langfristig auf dem Wachstumspfad bleiben und die Erfolgsgeschichte fortsetzen könne. Mutige Langfrist-Anleger könnten nach einer charttechnischen Bodenbildung einen ersten Fuß in die Tür stellen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.03.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie: