Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (24.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Die Sammel- und Sortierlösungen des Unternehmens seien rund um den Globus gefragt und würden in den unterschiedlichsten Branchen zum Einsatz kommen. Großes Potenzial schlummere u.a. in der Mining-Industrie - das zeige eine Diamanten-Mine im afrikanischen Binnenstaat Lesotho, wo die Technologien der Norweger die Performance erheblich verbessern würden.Im Konkreten setze Gem Diamonds in der Letšeng-Diamanten-Mine auf die XRT-Sortiertechnologie von TOMRA Systems. Mit der Anlage lasse sich grobes Material aus alten Abraumhalten erneut auf Diamanten durchsuchen. Dem Vernehmen nach habe die Maschine in vier Jahren das 15-fache der ursprünglichen Investitionen wieder eingebracht. TOMRA Systems spreche im Rahmen der Pressemitteilung von einem "Gamechanger" in der Mine.Dieser Erfolg wiederum habe zur Installation des weltweit ersten TOMRA-Final-Recovery-Sortierers geführt, der sich in den letzten Zügen der Inbetriebnahme befinde. Laut den Norwegern seien Projekte zur weiteren Aufrüstung der Rückgewinnungsanlage der Mine in Vorbereitung. Die Mine in Lesotho gehöre zu den größten Tagebau-Diamanten-Minen der Welt.