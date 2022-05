Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

34,62 EUR +1,20% (20.05.2022, 14:15)



Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

354,80 NOK +0,88% (20.05.2022, 14:01)



ISIN TOMRA Systems-Aktie:

NO0005668905



WKN TOMRA Systems-Aktie:

872535



Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TMR



Oslo-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (20.05.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alexandra Jarchau vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Immer mehr Länder würden Pfandsysteme einführen - so auch Australien. Im Bundesstaat New South Wales gebe es seit fünf Jahren "Return and Earn". TOMRA habe sich jetzt den Zuschlag als Betreiber gesichert. Das Containerpfandsystem schone nicht nur die Umwelt, sondern sei für den norwegischen Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen auch ein lukratives Geschäft.TOMRA Cleanaway bleibe Netzbetreiber des Containerpfandsystems in New South Wales. Das habe das Recycling-Unternehmen am heutigen Freitag mitgeteilt. Der Vertrag sei demnach um vier Jahre bis Ende 2026 verlängert worden.Das System "Return and Earn" des Bundesstaates New South Wales umfasse Leergutautomaten, Rückgabestellen am Schalter und automatische Depots. TOMRA Cleanaway sei für das Recycling der gesammelten Behälter verantwortlich und habe sich laut der Mitteilung verpflichtet, die Zahl der Sammelstellen zu erhöhen.Das Containerpfandsystem von New South Wales betreibe TOMRA bereits seit 2017. Laut Ryan Buzzell, Präsident von TOMRA Collection Pacific, seien seitdem mehr als sieben Milliarden Behälter an mehr als 620 Stellen zum Recycling zurückgegeben worden. Das entspreche 700 Millionen US-Dollar an Rückerstattungen. Zudem seien so 700 Jobs in der Kreislaufwirtschaft geschaffen worden.Der Newsflow von TOMRA stimme. "Der Aktionär" sei davon überzeugt, dass der Recycling-Trend in den kommenden Jahren weiter an Dynamik gewinnen werde.TOMRA Systems ist und bleibt deshalb ein Trendinvestment für jedes langfristig ausgerichtete Depot, so Alexandra Jarchau von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.05.2022)