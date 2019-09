Oslo-Aktienkurs TOMRA-Aktie:

Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Das Papier des norwegischen Unternehmens habe in den vergangenen Monaten Federn lassen müssen. Dier Kursverluste erschienenen jedoch übertrieben. Auch wenn mit dem Rutsch unter die 200-Tage-Linie eigentlich ein starkes Verkaufssignal generiert worden sei, sei es fundamental bei TOMRA Systems alles in Ordnung. Eine Rückeroberung der 200-Tage-Linie und eine anschließende Aufwärtsbewegung in Richtung Allzeithoch bei 31,22 Euro sei wohl nur eine der Frage der Zeit, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.09.2019)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze TOMRA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TOMRA-Aktie:24,70 EUR -0,72% (26.09.2019, 17:44)