XETRA-Aktienkurs TLG IMMOBILIEN-Aktie:

22,38 EUR +0,27% (05.04.2018, 13:02)



Tradegate-Aktienkurs TLG IMMOBILIEN-Aktie:

22,38 EUR -0,27% (05.04.2018, 12:07)



ISIN TLG IMMOBILIEN-Aktie:

DE000A12B8Z4



WKN TLG IMMOBILIEN-Aktie:

A12B8Z



Ticker-Symbol TLG IMMOBILIEN-Aktie:

TLG



Kurzprofil TLG IMMOBILIEN AG:



Die börsennotierte TLG IMMOBILIEN AG (ISIN: DE000A12B8Z4, WKN: A12B8Z, Ticker-Symbol: TLG) ist ein führendes Unternehmen für Gewerbeimmobilien in Deutschland und steht seit mehr als 25 Jahren für Immobilienkompetenz. Die TLG IMMOBILIEN AG erzielt stabile Mieteinnahmen, verfügt über einen niedrigen Leerstand und eine sehr gute Gebäudesubstanz sowie hohe Marktexpertise durch ihre Mitarbeiter vor Ort. Als aktiver Portfolio Manager ist die TLG IMMOBILIEN AG ein Gewerbeimmobilienspezialist für Büro- und Einzelhandelsimmobilien: Sie bewirtschaftet in ihrem hochwertigen Bestand schwerpunktmäßig Büroimmobilien in Berlin, Frankfurt am Main, Dresden, Leipzig und Rostock. Darüber hinaus verfügt die Gesellschaft über ein regional diversifiziertes Portfolio an Einzelhandelsimmobilien in hoch frequentierten Mikrolagen. Es zählen weiterhin insgesamt sieben Hotels in Berlin, Dresden, Leipzig und Rostock zu ihrem Portfolio. Die Objekte der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen sich durch gute und sehr gute Lagen und langfristige Miet- bzw. Pachtverträge aus.



Zum 31. Dezember 2017 beträgt der Immobilienwert EUR 3,4 Mrd. Der EPRA Net Asset Value je Aktie liegt bei EUR 21,84 zum Stichtag. (05.04.2018/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - TLG IMMOBILIEN-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Immobilienunternehmens TLG IMMOBILIEN AG (ISIN: DE000A12B8Z4, WKN: A12B8Z, Ticker-Symbol: TLG).Per Ende Dezember 2017 habe das Gesamtportfolio des Unternehmens 426 Immobilien (Ende 2016: 404) mit einem Wert von EUR 3.401 Mio. (Ende 2016: EUR 2.242 Mio.) umfasst. Der Anstieg des Portfoliowertes um erhebliche 51,7% im Gesamtjahr 2017 sei neben der günstigen Marktpreisentwicklung speziell in Berlin in erster Linie auf die Konsolidierung der WCM AG im vierten Quartal 2017 zurückzuführen gewesen. 2017 habe die für die operative Ertragskraft maßgebliche Kennzahl FFO (Funds from Operations) einen um 33,6% (13,2% je Aktie) höheren Wert von EUR 102,7 Mio. (EUR 1,29 je Aktie) gegenüber EUR 76,9 Mio. (EUR 1,14 je Aktie) im Vorjahreszeitraum verzeichnet.TLG Immobilien habe ein dynamisches Wachstum des operativen Ergebnisses für 2017 generieren und damit die schon zweimal angehobene Managementprognose übertreffen können. Marktbedingte Wertsteigerungen des Immobilienbestandes und starke Akquisitionsaktivitäten hätten zu einem erheblichen Anstieg des Portfoliowertes geführt.