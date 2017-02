NYSE-Euronext-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie;

USD 34,01 +0,03% (14.02.2017, 16:12)



ISIN TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

US8816242098



WKN TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

883035



Ticker Symbol TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

TEV



NYSE-Euronext-Symbol TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

TEVA



Kurzprofil TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel. Im Jahr 2013 erzielte TEVA einen Umsatz von 20,3 Mrd. USD.



Toronto (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst Randall Stanicky von RBC Capital Markets:Randall Stanicky, Aktienanalyst von RBC Capital Markets, äußert im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse zu den Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. habe mit den Quartalszahlen etwas besser als erwartet abgeschnitten. Strategische Fragenstellungen seien aber noch offen.Die CEO-Suche, eine strategische Prüfung, eine mögliche Aufspaltung des Unternehmens würden Quellen für Aufwärtspotenzial darstellen. Analyst Randall Stanicky bemängelt aber das derzeit geringe Vertrauen in die bullishe Investmentthese.In ihrer TEVA Pharmaceuticals-Aktienanalyse stufen die Analysten von RBC Capital Markets den Titel weiterhin mit "outperform" ein und bestätigen das Kursziel von 42,00 USD.XETRA-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:32,00 Euro +0,27% (14.02.2017, 15:43)Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:32,10 Euro +0,08% (14.02.2017, 16:05)