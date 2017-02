Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

Kurzprofil TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel. Im Jahr 2013 erzielte TEVA einen Umsatz von 20,3 Mrd. USD.



(22.02.2017/ac/a/n)

Zürich (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceuticals-Aktienanalyse des Analysten Vamil Divan von der Credit Suisse:Vamil Divan, Aktienanalyst bei der Credit Suisse, bestätigt laut einer Aktienanalyse seine Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA).TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. komme die Warnung der FDA an Pfizer Inc. hinsichtlich Glatopa von Sandoz und Momenta sehr gelegen. Die Nachricht sei eine positive Überraschung.Die Analysten der Credit Suisse rechnen damit, dass Sandoz und Momenta wahrscheinlich die erste generische Version von Copaxone 40mg auf dem Markt haben dürften.Analyst Vamil Divan hebt das Kursziel für die TEVA Pharmaceuticals-Aktie von 41,00 auf 42,00 USD an.In ihrer TEVA Pharmaceuticals-Aktienanalyse stufen die Analysten der Credit Suisse den Titel unverändert mit "outperform" ein.Börsenplätze TEVA Pharmaceuticals-Aktie:XETRA-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:34,73 Euro -0,06% (22.02.2017, 14:24)