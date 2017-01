Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

Kurzprofil TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel.

(10.01.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceuticals-Aktienanalyse der Analystin Gabrielle Zhou von Maxim Group:Gabrielle Zhou, Aktienanalystin von Maxim Group, empfiehlt die Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) laut einer Aktienanalyse nur noch zu halten.Die allgemeine Schwäche bei Generika, rezeptfreien Medikamenten und Spezialproduktumsätzen sei eine Überraschu8ng gewesen. Die Analysten von Maxim Group reduzieren ihre Prognose zum Gesamtjahresumsatz angesichts der schwachen Guidance von 24,9 auf 24 Mrd. USD und die EPS-Schätzung von 5,51 auf 5,17 USD.TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. arbeite an der Realisierung von Synergien aus der Actavis-Integration und bringe in 2017 neue Produkte auf den Markt. Die kurzfristigen Herausforderungen im Generika- und Spezialitätengeschäft würden aber schwerer wiegen. Investoren sollten zunächst die weitere Entwicklung abwarten, so das Fazit der Analystin Gabrielle Zhou.In ihrer TEVA Pharmaceuticals-Aktienanalyse stufen die Analysten von Maxim Group den Titel von "buy" auf "hold" zurück und senken das Kursziel von 49,00 auf 41,00 USD.XETRA-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:33,07 Euro -0,23% (10.01.2017, 16:50)