Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

16,92 Euro -0,06% (19.01.2018, 14:48)



NYSE-Euronext-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie;

USD 20,71 +0,00% (19.01.2018, 14:52, vorbörslich)



ISIN TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

US8816242098



WKN TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

883035



Ticker Symbol TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

TEV



NYSE-Euronext-Symbol TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

TEVA



Kurzprofil TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel.



(19.01.2018/ac/a/d)

New York (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceuticals-Aktienanalyse des Analyst Timothy Chiang von BTIG:Laut einer Aktienanalyse äußert Timothy Chiang, Aktienanalyst bei BTIG, in Bezug auf die Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) nur noch die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.Die BTIG-Analysten halten die Aktien von TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. inzwischen für fair bewertet.Der Restrukturierungsplan des neuen CEO's Kare Schultz dürfte funktionieren. Allerdings brauche es für die Umsetzung Zeit. Analyst Timothy Chiang geht von einem Zeitraum von mindestens zwei Jahren aus.Um der Annahme niedrigerer Einnahmen und operativer Kosten Rechnung zu tragen, sei die EPS-Prognose für 2018 von 3,13 auf 2,75 USD nach unten korrigiert worden.Börsenplätze TEVA Pharmaceuticals-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:16,96 Euro +1,19% (19.01.2018, 14:29)