Frankfurt-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

16,83 Euro +0,96% (16.02.2018, 15:50)



Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

16,78 Euro +0,90% (16.02.2018, 16:07)



NYSE-Euronext-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie;

USD 20,93 +0,58% (16.02.2018, 16:09)



ISIN TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

US8816242098



WKN TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

883035



Ticker Symbol TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

TEV



NYSE-Euronext-Symbol TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

TEVA



Kurzprofil TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel.

(16.02.2018/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceuticals-Aktienanalyse der Analystin Liav Abraham von der Citigroup:Liav Abraham, Aktienanalystin bei der Citigroup, spricht für die Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) laut einer Aktienanalyse weiterhin eine Kaufempfehlung aus.Der Umstand, dass sich Berkshire Hathaway Anteile von TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. gekauft habe, beseitige zwar keine kurzfristigen Probleme.Nichtsdestotrotz sei der Aktienkauf eine Bestätigung für die These, dass TEVA die richtigen Maßnahmen ergreife um einen Umschwung erfolgreich zu bewerkstelligen und ausreichend Cash für einen Schuldenabbau generieren könne, so die Analysten der Citigroup.Die Analystin Liav Abraham glaubt, dass der Fokus auf Kostensenkungen und eine Rationalisierung des Geschäfts gute Grundlagen für eine Verbesserung von Wachstum und Margen bereitet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TEVA Pharmaceuticals-Aktie: