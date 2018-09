Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:

19,15 Euro +0,74% (14.09.2018, 14:15)



NYSE-Euronext-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie;

USD 22,43 +0,99% (14.09.2018, 14:23, vorbörslich)



ISIN TEVA Pharmaceutical-Aktie:

US8816242098



WKN TEVA Pharmaceutical-Aktie:

883035



Ticker Symbol TEVA Pharmaceutical-Aktie:

TEV



NYSE-Euronext-Symbol TEVA Pharmaceutical-Aktie:

TEVA



Kurzprofil TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel.

(14.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse von Analyst Gregg Gilbert von der Deutschen Bank:Gregg Gilbert, Aktienanalyst der Deutschen Bank, rät Investoren laut einer Aktienanalyse die Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) weiterhin zu halten.Die Analysten von Deutsche Bank weisen auf die anstehenden Daten von fremanezumab hin, ein Wirkstoff zur Behandlung verschiedener Migränearten.Analyst Gregg Gilbert bezeichnet fremanezumab als einen der wichtigsten Pipelinekandidaten von TEVA Pharmaceutical Industries Ltd., dem im Hinblick auf das zukünftige Wachstum und den Abbau der Verschuldung eine Schlüsselrolle zukommeDie Analysten von Deutsche Bank stufen in ihrer TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "hold" ein und bestätigen das Kursziel von 19,00 USD.Börsenplätze TEVA Pharmaceutical-Aktie:Berlin-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:19,23 Euro +0,42% (14.09.2018, 14:05)