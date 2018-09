Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:

Kurzprofil TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel.

(27.09.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse der Analystin Louise Chen von Cantor Fitzgerald:Aktienanalystin Louise Chen vom Investmenthaus Cantor Fitzgerald vertritt in Bezug auf die Aktien des Biotechkonzerns TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) nach wie vor eine neutrale Sichtweise.Die Analysten von Cantor Fitzgerald weisen nach Anfragen von Anlegern darauf hin, dass es für die jüngste Kursschwäche bei den Aktien von TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. keine besonderen Gründe gebe.Vielleicht aber hätten einige Investoren Äußerungen von TEVA dahingehend gedeutet, dass die Ausgaben für das CGRP-Geschäft steigen könnten. Zudem könnte Eli Lilly schon bald zum dritten Konkurrenten für TEVA im CGRP-Spektrum werden, so die Analystin Louise Chen.Die Aktienanalysten von Cantor Fitzgerald bestätigen in ihrer TEVA Pharmaceutical-Aktie das "neutral"-Rating sowie das Kursziel von 25,00 USD.Börsenplätze TEVA Pharmaceutical-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:18,53 Euro -1,54% (27.09.2018, 15:48)