Kurzprofil TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel.

(21.09.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse der Analystin Esther Rajavelu von Oppenheimer:Laut einer Aktienanalyse äußert Esther Rajavelu, Aktienanalysin von Oppenheimer, hinsichtlich der Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) im Rahmen einer Ersteinschätzung die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung.Die Analysten von Oppenheimer bringen den vorsichtigen Optimismus zum Ausdruck, dass TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. gut genug aufgestellt sein könnte um wieder Gewinnwachstum zu erzielen, auch wenn umsatzseitig Gegenwind herrsche.Analystin Esther Rajavelu geht davon aus, dass die vorhandenen Mittel von TEVA und der operative Cash flow ausreichen dürften um die Verschuldung zu verringern.Vor einer konstruktiveren Haltung wären aber weitere Belege für einen erfolgreichen Turnaround, eingeleitet durch das neue Management, notwendig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TEVA Pharmaceutical-Aktie: