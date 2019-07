NYSE-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie;

Kurzprofil TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN: US8816242098, WKN: 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel. (16.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN: US8816242098, WKN: 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Symbol: TEVA) unter die Lupe.Die Ratiopharm-Mutter TEVA habe an mehreren Fronten zu kämpfen: Massiver Preis- und Konkurrenzdruck, die massive Verschuldung und die Opioide-Krise in den USA. Die Kursentwicklung der TEVA Pharmaceutical-Aktie in den letzten Monaten spreche Bände. Im gestrigen Handel habe zudem ein negativer Analystenkommentar von Morgan Stanley für Verkaufsdruck gesorgt. Das Papier drohe auf ein neues Mehrjahrestief abzurutschen.Angesichts der Masse an Problemen sollten Anleger weiter einen großen Bogen um die TEVA Pharmaceutical-Aktie machen, auch wenn das israelische Unternehmen derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 4 (!) für 2019 bewertet werde, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.07.2019)