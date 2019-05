Börsenplätze TEVA Pharmaceutical-Aktie:



Kurzprofil TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN: US8816242098, WKN: 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel. (29.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN: US8816242098, WKN: 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Symbol: TEVA) unter die Lupe.Im gestrigen Handel sei der Pharmatitel 12,4 Prozent auf lediglich 9,42 US-Dollar eingebrochen, was auf ein Downgrade seitens der UBS zurückzuführen sei. Analyst Navin Jacob habe TEVA von der Kaufliste entfernt und stufe die Aktie fortan mit "neutral" ein, das Kursziel sei von 22,00 Dollar auf 12,00 Dollar drastisch gesenkt worden.Hauptursache für die Veränderung der Einschätzung seien Rechtsrisiken in den USA. In der Opioid-Krise habe TEVA einem Vergleich zugestimmt. Kostenpunkt: 85 Millionen Dollar. Dazu komme der Kartellverdacht wegen illegaler Preisabsprachen in den Vereinigten Staaten. Jacob beziffere den finanziellen Schaden, der auf den Pharmakonzerns zukommen könnte, auf 0,6 bis 3,2 Mrd. Dollar.Eine milliardenschwere Strafe würde TEVA ins Mark treffen. Denn die Ratiopharm-Mutter sei hoch verschuldet. Analysten würden im Jahr 2019 von einer Nettoverschuldung von rund 26 Mrd. Dollar ausgehen. Der Börsenwert von TEVA belaufe sich jedoch gerade einmal auf etwa 10,4 Mrd. Dollar.Anleger sollten bei dem vermeintlichen Schnäppchen weiter an der Seitenlinie bleiben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link