Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:

14,96 Euro +1,29% (21.03.2019, 15:57)



NYSE-Euronext-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie;

USD 17,01 +0,89% (21.03.2019, 16:26)



ISIN TEVA Pharmaceutical-Aktie:

US8816242098



WKN TEVA Pharmaceutical-Aktie:

883035



Ticker Symbol TEVA Pharmaceutical-Aktie:

TEV



NYSE-Euronext-Symbol TEVA Pharmaceutical-Aktie:

TEVA



Kurzprofil TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel.

(21.03.2019/ac/a/n)



Atlanta (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse von Analyst Gregg Gilbert von SunTrust Robinson Humphrey:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Gregg Gilbert, Analyst von SunTrust Robinson Humphrey, im Rahmen einer Ersteinschätzung die Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) zu halten.TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. versuche sich unter der Führung des neuen CEO's Kare Schultz an einer Restrukturierung der Kostenbasis und einem Turnaround im US-Generikageschäft. Die positive Entwicklung wird aber nach Ansicht der Analysten von SunTrust Robinson Humphrey bereits vom Aktienkurs reflektiert.Die jüngsten Nachrichten hinsichtlich des Abbaus der Verschuldung könnten bei bestehenden Aktionären Sorgen auslösen während sich mögliche Interessenten geduldiger zeigen könnten, so der Analyst Gregg Gilbert.In ihrer TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse nehmen die Analysten von SunTrust Robinson Humphrey die Coverage mit einem "hold"-Rating sowie einem Kursziel von 17,00 USD auf.Frankfurt-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:14,82 Euro -0,07% (21.03.2019, 16:00)