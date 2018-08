Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

Kurzprofil TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel.

Zürich (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse des Analysten Vamil Divan von der Credit Suisse:Laut einer Aktienanalyse äußert Vamil Divan, Analyst bei der Credit Suisse, in Bezug auf die Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Der Aktienkurs von TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. habe nachgegeben, nachdem die von Investoren erhoffte Anhebung der Umsatzplanungen ausgeblieben sei.Die Analysten der Credit Suisse loben aber das Restrukturierungsprogramm das etwas vor dem Zeitplan liege. TEVA habe von einem verbesserten Umfeld im US-Generikageschäft gesprochen. Zudem werde weiter an der Optimierung des Portfolios gearbeitet. Bei Austedo verlaufe der Start weiterhin ansprechend. Die mögliche Zulassung von fremanezumab im September könnte zusammen mit Austedo auf mittlere bis lange Sicht für Wachstum sorgen, so die Einschätzung des Analysten Vamil Divan.In ihrer TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse stufen die Analysten der Credit Suisse den Titel unverändert mit "outperform" ein und erhöhen das Kursziel von 23,00 auf 25,00 USD.Börsenplätze TEVA Pharmaceuticals-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:19,30 Euro +2,50% (06.08.2018, 15:39)