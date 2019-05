Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:

10,35 Euro -2,82% (22.05.2019, 18:04)



NYSE-Euronext-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie;

USD 11,47 -3,29% (22.05.2019, 18:04)



ISIN TEVA Pharmaceutical-Aktie:

US8816242098



WKN TEVA Pharmaceutical-Aktie:

883035



Ticker Symbol TEVA Pharmaceutical-Aktie:

TEV



NYSE-Euronext-Symbol TEVA Pharmaceutical-Aktie:

TEVA



Kurzprofil TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel.

San Francisco (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse von Analyst David Maris von Wells Fargo Advisors:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst David Maris von Wells Fargo Advisors weiterhin die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung bei den Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA).Die Analysten von Wells Fargo Advisors weisen darauf hin, dass der Beginn des Opiod-Verfahren am 28. Mai in Oklahoma für TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. nicht positiv sein werde.Der Ausgang des Verfahrens werde wahrscheinlich Einfluss auf die Herbst beginnenden Verfahren vor verschiedenen Bezirksgerichten haben, so der Analyst David Maris.In ihrer TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse stufen die Analysten von Wells Fargo Advisors den Titel unverändert mit "market perform" ein.