Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:

9,27 Euro -2,42% (28.11.2019, 13:59)



NYSE-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie;

USD 10,40 -0,48% (28.11.2019, 14:13, vorbörslich)



ISIN TEVA Pharmaceutical-Aktie:

US8816242098



WKN TEVA Pharmaceutical-Aktie:

883035



Ticker Symbol TEVA Pharmaceutical-Aktie:

TEV



NYSE-Symbol TEVA Pharmaceutical-Aktie:

TEVA



Kurzprofil TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel. (28.11.2019/ac/a/n)



Rye (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse des Analysten Kevin Kedra von Gabelli & Company:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Kevin Kedra, Aktienanalyst vom Investmenthaus Gabelli & Company, die Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Symbol: TEVA) weiterhin zu kaufen.TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. habe neben anderen Betroffenen eine Grand Jury Subpoena wegen Ermittlungen auf Basis des Gesetzes über kontrollierte Substanzen erhalten.Die auf die Meldung erfolgten Kursverluste sollten von Anlegern als Einstiegschance genutzt werden, so die Analysten von Gabelli & Company. Die Ermittlungen würden aktuell einem Angelausflug in der Opioid-Verfahrenssaga gleichen. Die Beweislast bei einem Strafverfahren gegen TEVA liege auf Seiten der Anklage. Greifbare Belege seien wohl kaum zu bekommen, so die Einschätzung des Analysten Kevin Kedra.In ihrer TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse stufen die Analysten von Gabelli & Company den Titel unverändert mit "buy" ein.Börsenplätze TEVA Pharmaceutical-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:9,27 Euro -1,38% (28.11.2019, 13:49)