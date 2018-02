Börsenplätze TDC-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs TDC-Aktie:

6,60 EUR +0,06% (16.02.2018, 09:04)



ISIN TDC-Aktie:

DK0060228559



WKN TDC-Aktie:

A1CYEY



Ticker-Symbol TDC-Aktie:

TDN1



Kurzprofil TDC A/S:



TDC (ISIN: DK0060228559, WKN: A1CYEY, Ticker-Symbol: TDN1) ist der ehemalige, seit 1994 an der Börse notierte Telekommonopolist Dänemarks mit führender Marktposition auf seinem Heimatmarkt bei allen gängigen Telefonie- und Internet-Dienstleistungen sowie bei der Bereitstellung von Kabel-TV. Seine Geschäftstätigkeit untergliedert sich im Wesentlichen in die Bereiche Consumer (Privatkunden inkl. Kabel-TV), Business (Unternehmenskunden Dänemark), Norwegen/ Schweden (Unternehmenskunden Skandinavien) und Wholesale (Großhandel). (16.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - TDC-Aktienanalyse von Investmentanalystin Bettina Deuscher von der LBBW:Bettina Deuscher, Investmentanalystin der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die TDC-Aktie (ISIN: DK0060228559, WKN: A1CYEY, Ticker-Symbol: TDN1).TDC AS, der führende dänische Incumbent, habe im Schlussquartal beim EBITDA zwar die selbstgesteckte Zielmarke von mehr als 8,2 Mrd. EUR erfüllt, allerdings habe sich das Ergebnis insgesamt am unteren Rand der Marktprognosen bewegt. Kumuliert habe das vergangene Geschäftsjahr mit Erlöseinbußen (-6,0%, organisch -2,6% yoy) und einem Rückgang des EBITDA (-2,9%, organisch -0,8% yoy) abgeschlossen werden müssen. Gleichwohl habe der Free Cash Flow (nach Unternehmensdefinition) aus Working Capital Optimierungen und geringeren Zinsen signifikant gesteigert werden können (+17,4% yoy). Für 2018 werde eine mindestens stabile EBITDA- und Cash Flow-Entwicklung erwartet. Der Dividendenvorschlag für 2017 solle 1,05 DKK je Aktie betragen (VJ 1,00 DKK je Aktie), für 2018 werde ein weiterer Anstieg auf 1,15 DKK je Aktie in Aussicht gestellt (zahlbar in Q1 2019).Zudem habe das Management den geplanten Zusammenschluss mit der MTG Nordic Entertainment and Studios Business angekündigt. Die Fusion solle bedeutende Synergien ermöglichen und vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Am 12. Februar 2018 habe TDC verkündet, dass ein Konsortium bestehend aus mehreren Pensionsfonds (PFA, PKA, ATP) und Macquarie Infrastructure and Real Assets ein Kaufangebot für alle TDC Aktien für ca. 40,3 Mrd. DKK (ca. 5,4 Mrd. EUR) anbiete, was einem Premium von mehr als 30% auf TDCs Aktienkurs vor der Ankündigung entspreche.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link