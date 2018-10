Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" empfehlen die TAKKT-Aktie bei diesen Kursen erneut zum Kauf. (Analyse vom 08.10.2018)



TAKKT (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK) ist in Europa und Nordamerika der führende B2B-Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung. Der Konzern ist mit seinen Marken in mehr als 25 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 500.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Einzelhandel sowie den Gastronomie- und Hotelmarkt.



Die TAKKT-Gruppe beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter und hat weltweit knapp 3 Millionen Kunden. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten. (08.10.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - TAKKT-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Büroausstatters TAKKT AG (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK) unter die Lupe.Das 1. Quartal des laufenden Jahres sei für TAKKT schwach verlaufen. Umsatz rückläufig, erhebliche Belastungen aus Wechselkurseffekten, weniger Arbeitstage in Europa im Vergleich zum Vorjahr und eine schwache Entwicklung in den USA, die auf den Bereich Food Service und Food Retail der Hubert Gruppe zurückzuführen sei. Deutlich besser habe sich das Geschäft im 2. Quartal entwickelt. Sowohl TAKKT Europe als auch TAKKT America hätten organische Umsatzzuwächse verzeichnet.Das US-Geschäft habe sich nach vier Quartalen mit einer rückläufigen Entwicklung nun wieder mit einem soliden Wachstum gezeigt. Nicht ganz zufrieden zeige sich TAKKT-CEO Felix Zimmermann mit der Entwicklung der Rohertragsmarge. "Diese Marge muss sich wieder verbessern. Wir sind nicht ganz zufrieden, auch wenn wir im längerfristigen Vergleich noch immer ein hohes Niveau halten. Unsere EBITDA-Marge lag im 1. Halbjahr 2018 bei über 12%. Bei der operativen Margenentwicklung ist zudem zu beachten, dass wir erheblich in die Umsetzung der Digitalen Agenda investieren", so Zimmermann.Der positive Umsatztrend aus dem Q2 dürfte sich im 3. Quartal fortgesetzt haben. "Für das Jahr 2018 haben wir ein organisches Umsatzplus zwischen 2 und 4% in Aussicht gestellt. Daran halten wir fest." Die heißen Monate im Juli und August hätten sich laut dem CEO nicht negativ auf das Geschäft ausgewirkt. Beim Geschäft mit Ventilatoren habe TAKKT sogar profitiert. "Die Nachfrage nach Ventilatoren war sehr hoch und wir waren über die gesamte Zeit lieferfähig." Insgesamt entwickle sich das Geschäft in Europa weiterhin gut und auch das Geschäft in den USA laufe in der Summe wieder erheblich besser.Für die 2. Jahreshälfte hätten die Stuttgarter ein höheres Wachstum prognostiziert und eine verbesserte Profitabilität. TAKKT wolle grundsätzlich mit einer EBITDA-Marge zwischen 12 und 15% wirtschaften. Für 2018 habe TAKKT ursprünglich eine Bandbreite von 13 bis 14% prognostiziert. Mit einer Aussage von rund 13% fühle sich Zimmermann recht wohl. Er habe aber auch nicht ausgeschlossen, dass die Profitabilität die Marke von 13% leicht unterschritten werden könne. Inklusive der in diesem Jahr bislang erfolgten Übernahmen sollte der Umsatz nach den Berechnungen der Experten über 1,15 Mrd. Euro liegen. Bei einer EBITDA-Marge von 12,8% errechne sich ein EBITDA von über 145 Mio. Euro. Abzüglich Abschreibungen von gut 30 Mio. Euro, davon in etwa 10 Mio. Euro aus Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen, resultiere ein EBIT von etwa 115 Mio. Euro. Das Finanzergebnis dürfte mit ca. 8 Mio. Euro belasten.Die Eigenkapitalquote von TAKKT nähere sich der Marke von 60%. In der Vergangenheit habe TAKKT bei einer so üppigen Ausstattung mit Eigenkapital häufig eine Sonderdividende gezahlt. "Unsere oberste Priorität hat weiterhin, dass wir das Kapital für Zukäufe einsetzen. Allerdings sind die Preise im M&A-Markt relativ hoch. Sollten wir nichts weiter zukaufen, dann stellt sich im Frühjahr nächsten Jahres die Frage, wie wir die Interessen der Aktionäre berücksichtigen können."Die Aktie von TAKKT habe vom Hoch bei 22 Euro in diesem Jahr massiv korrigiert und handle derzeit bei Kursen von 13,30 Euro. Der massive Kursrückgang erscheine den Experten doch übertrieben. Zimmermann sehe kein strukturelles Margenproblem. "Wir haben in diesem Jahr spürbar höhere Frachtkosten. In Deutschland wegen der Einführung der Maut auf Bundesstraßen und ganz besonders in den USA. Nach und nach werden wir diese Kosten aber weiterreichen. An dieser Stelle steuern wir bereits gegen." Von Donald Trumps Handelskrieg sei TAKKT durch Zölle auf die importierten Waren betroffen, etwa auf Aluminium und Stahl. "Das betrifft nicht nur uns, sondern auch alle unsere Wettbewerber".Größere Sorge habe Zimmermann nur dann, wenn sich der Handelskrieg ausweite und Runde 2 bei den Strafzöllen eingeläutet werde, was sich dann direkt auf Produkte von TAKKT auswirken könnte. Daher mache es derzeit wenig Sinn, über eine konkrete Prognose für das Jahr 2019 zu sprechen. "Grundsätzlich sehen wir auch für 2019 gute Opportunitäten. Bleiben die Märkte intakt, werden wir entsprechend wachsen". Immer wieder ein Thema seien die Aktivitäten von Amazon Business. "Wir sind Wettbewerb gewohnt. Unser US-Geschäft entwickelt sich mit Ausnahme von Hubert sehr gut. Bisher spüren wir von Amazon Business in Amerika wenig, weil unser Produktangebot doch weitgehend unterschiedlich ist."Mit einem KGV von 10 und einer Dividendenrendite von über 4% sei die Aktie nach Meinung der Experten deutlich zu günstig bewertet.