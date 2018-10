Tradegate-Aktienkurs TAKKT-Aktie:

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - TAKKT-Aktienanalyse von Analyst Thomas Hofmann von der LBBW:Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des TAKKT AG (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK).Die Q3-Zahlen von TAKKT lägen durchweg leicht über seinen Prognosen. Der Umsatz sei um 10,8% (organisch +5%) auf 311 Mio. EUR (LBBWe: 294 Mio. EUR), das EBITDA um 9,3% auf 41,2 Mio. EUR (LBBWe: 40,1 Mio. EUR) und das EPS um 23,5% auf 0,37 EUR (LBBWe: 0,35 EUR) geklettert. Beide Regionen hätten mit einem anziehenden organischen Wachstum (Amerika: +4,0%, Europa: +6,1%) zu der überraschend positiven Entwicklung beigetragen. Zudem habe ein ebenfalls überraschend um 43% gestiegener Free Cashflow zu einer deutlich niedrigeren Nettoverschuldung von 236 Mio. EUR (inkl. Pensionsrückstellungen) geführt, was Hofmanns Annahme einer Sonderdividende in Höhe von 0,50 EUR für das laufende Geschäftsjahr untermauere. Die Guidance für das Gesamtjahr sei wie erwartet beibehalten worden.Hofmann habe seine Prognose für 2018 leicht angehoben und rechne nun mit einem EPS von 1,29 EUR (bisher 1,26 EUR). Die Schätzungen für 2019/20 habe er beibehalten. Auch wenn es angesichts des zunehmend schwierigeren gesamtwirtschaftlichen Umfeldes nicht auszuschließen sei, dass die Wachstumsdynamik in Zukunft an Dynamik verliere, halte er das aktuelle Kursniveau für deutlich zu niedrig.Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein anhand historischer Bewertungsmultiplikatoren abgeleitetes Kursziel von 20 EUR und bekräftigt seine Kaufempfehlung für die TAKKT-Aktie. Risiken für seinen Investment Case würden sich insbesondere aus gesamtwirtschaftlichen Unwägbarkeiten in den Kernregionen Nordamerika und Europa ergeben. (Analyse vom 25.10.2018)Börsenplätze TAKKT-Aktie:XETRA-Aktienkurs TAKKT-Aktie:13,70 EUR +3,01% (25.10.2018, 13:43)