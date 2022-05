XETRA-Aktienkurs TAKKT-Aktie:

Kurzprofil TAKKT AG:



TAKKT (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK) ist in Europa und Nordamerika der führende B2B-Distanzhändler für Geschäftsausstattung. Der Konzern ist mit seinen Marken in mehr als 25 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über eine Million Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Die TAKKT-Gruppe beschäftigt rund 2.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten. (02.05.2022/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - TAKKT-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TAKKT AG (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK) unter die Lupe.Seinem ehrgeizigen Ziel, das Wachstumstempo deutlich steigern zu wollen, hat unser Depotwert TAKKT nun erste Taten folgen lassen, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Im Auftaktquartal 2022 habe der Anbieter von Betriebs- und Geschäftsausstattung seinen Umsatz gleich um 23,3% auf die neue Rekordmarke von 328,4 Mio. Euro steigern können, auch währungsbereinigt habe das Plus bei satten 18,9% gelegen. Zwar habe die Rohertragsmarge wegen erhöhter Frachtkosten leicht von 41,0 auf 39,7% nachgegeben. Aufgrund einer strikten Kostendisziplin bei Personal und Marketing habe das EBITDA aber dennoch überproportional um 23,8% auf 32,7 Mio. Euro gesteigert werden können, was ebenfalls einen neuen Quartalsrekord darstelle.Vor diesem Hintergrund erscheine es trotz der Unsicherheiten durch den Ukrainekrieg fast schon konservativ, dass der Vorstand für das Gesamtjahr "nur" seine Prognose bestätigt habe, die ein hohes einstelliges Umsatzwachstum und ein EBITDA in der Spanne von 110 bis 130 Mio. Euro vorsehe. Aber selbst auf Basis der Unternehmensplanungen sei die Aktie mit einem KGV von 15 moderat bewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TAKKT-Aktie: